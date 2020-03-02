كشف تفاصيل عرض برشلونة لمهاجم الانتر

2020/03/02 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل عرض نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة قدم عرضا قيمته 70 مليون يورو، إلى جانب لاعبين من برشلونة على أمل موافقة إدارة إنتر ميلان.

وأضافت: ”برشلونة سيوافق على رحيل الثنائي التشيلي أرتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو إلى إنتر ميلان“.ويملك لاوتارو مارتينيز بندا في عقده مع إنتر ميلان يمكنه من الرحيل عن النيراتزوري مقابل 111 مليون يورو، في الفترة بين 1 و15 يوليو المقبل

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن النادي الكتالوني يريد منح لاوتارو 7 ملايين يورو سنويا، وهو 3 أضعاف راتب اللاعب الحالي مع إنتر ميلان.

ومارتينيز الذي يبلغ من العمر 22 عاما بات هدفا لعدة أندية أوروبية، إذ تردد أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يريدان التعاقد مع اللاعب الشاب، إذ تردد أن ريال مدريد ينوي دفع قيمة فسخ عقد اللاعب مع إنتر ميلان، والتي تبلغ 111 مليون يورو.

ويمتد عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان حتى يونيو 2023، علما أنه سجل 16 هدفا وصنع 4 في 30 مباراة الموسم الحالي مع الفريق.

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