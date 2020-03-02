2020/03/02 | 22:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُهديت الفتاة له كـ مكافأة مجزية بعد أن جُرح في احد المواجهات المسلحة مع القوات الامنية اثناء اجتياح تنظيم داعش المنتمي اليه للموصل.وبعد تحرير المناطق كافة التي كانت في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة محكوم بالاعدام كوفئ بفتاة على مُجمل أعماله) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة محكوم بالاعدام كوفئ بفتاة على مُجمل أعماله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).