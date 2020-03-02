الأمم المتحدة: قد تكون تركيا متورطة بجرائم حرب في سوريا

2020/03/02 | 22:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن الانتهاكات التي ارتكبها المسلحون العاملون تحت إمرة تركيا خلال الهجوم على مناطق شمال شرق سوريا، قد ترقى إلى #جرائم_حرب.ودعا محققون

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