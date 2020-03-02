اختطاف إعلاميّة انتقدَت “الصدر” واغتيال ناشط في البصرة

2020/03/02 | 22:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت يستمر مسلسل العنف والقمع بحق الناشطين والناشطات في الاحتجاجات العراقيّة التي عمّت /10/ مُحافظات عراقيّة منذ الأول من أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم.القمع والعُنف،

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