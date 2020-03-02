2020/03/02 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن، اليوم الاثنين، في محيط ساحة الخلاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة يوم من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في الخلاني ومقترباتها (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة يوم من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في الخلاني ومقترباتها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).