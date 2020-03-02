المرور العامة: فتح جسر السنك من جانبي الكرخ والرصافة

2020/03/02 | 23:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة: فتح جسر السنكشفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، مساء الاثنين، عن فتح جسر السنك من جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد.وشهدت عدة شوارع رئيسة في العاصمة بغداد، زحاما شديدا عقب اغلاق جسر السنك الحيوي، وصولا الى المنطقة الخضراء قبل يومين.ولم توضح السلطات سبب القطع، لكنه تزامن مع جلسة استثنائية للبرلمان، وتجمعات احتجاجية.من جانبي الكرخ والرصافة

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