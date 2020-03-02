المرور العامة: فتح جسر السنك من جانبي الكرخ والرصافة

2020/03/02 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، فتح جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان م...





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