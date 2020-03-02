2020/03/02 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم
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وقالت المديرية في بيان م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المرور العامة: فتح جسر السنك من جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، فتح جسر السنك وسط العاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المرور العامة: فتح جسر السنك من جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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