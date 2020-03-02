المرور تعلن فتح جسر السنك من جانبي الرصافة والكرخ

2020/03/02 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، فتح جسر السنك وسط العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان مقتضب، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “تم فتح جسر السنك من جانبي الكرخ والرصافة وسط العاصمة بغداد”.وكانت القوات الامنية قد أغلقت جسر المعلق والسنك، ومداخل الخضراء من جهة منطقة العلاوي وسط بغداد”.انتهى..م.ر

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