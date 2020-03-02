إدارة الحدود: نطمح لتحقيق نتيجة جيدة أمام النفط

2020/03/02 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ادارة فريق الحدود، قدرة فريقها الكروي على تجاوز نادي النفط في دوري الكرة الممتاز.

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