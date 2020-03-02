فريق طبي صيني في العراق لمواجهة {كورونا}

2020/03/02 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يزور العراق قريبا فريق طبي من الصين لنقل الخبرات في مواجهة فيروس "كورونا" وطرق الوقاية، بينما قدمت بكين مستلزمات الفحص المختبري واكثر من نصف مليون كمامة.



بالتزامن مع ذلك، افصحت صحة الكرخ عن تحسن الحالة الصحية لاربعة مصابين بالفيروس من ضمن 6 حالات اعلن عنها مؤخرا، مشيرة الى أنهم يستعدون لمغادرة مستشفى الفرات العام.



وتحرص وزارة الصحة والبيئة على اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية لمواجهة الفيروس والوقاية منه.



وضمن الاجراءات الوقاية الجديدة، اغلقت امانة بغداد امس الاثنين، المدن المائية والمسابح والمتنزهات، بينما باشرت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، تعفير جميع الجامعات والكليات في عموم البلاد.

من جانبها، باشرت هيئة السياحة اجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال مراقبة المطاعم والمرافق السياحية ومتابعة مدى التزامها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة.

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