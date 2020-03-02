الكناني:هذا سبب فشل علاوي في تشكيل حكومته وعلى المرشح القادم وعي الدرس

2020/03/02 | 23:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أن على المكلف القادم لرئاسة الوزراء أن يعي الدرس الذي أسقط محمد توفيق علاوي، الذي أعلن عن اعتذاره من الاستمرار في […]

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