روسيا تنشر شرطتها في سراقب بعد إعلان انتزاعها من المعارضة

2020/03/02 | 23:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية التابعة لها دخلت مدينة #سراقب، اليوم الاثنين، وانتشرت فيها «بسبب أهميتها الأمنية».وذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا في بيان «بالنظر إلى أهمية

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