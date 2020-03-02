خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/02 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الاثنين تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للحالات المؤكدة في العراق إلى 24 شخصا.

ويأتي إعلان الوزارة هذا بعد يوم واحد من إعلان اكتشاف ست حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

ومنذ اكتشاف أول إصابة في 24 فبراير الماضي، وهي لطالب إيراني يزور مدينة النجف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات جديدة بشكل مستمر.

وقالت الوزارة إن ثلاثة من الحالات التي اكتشفت الاثنين، سجلت في بغداد بينما سجلت حالة أخرى في ميسان وحالة خامسة في محافظة النجف.



وحتى الآن كانت معظم حالات الإصابة في العراق، مصدرها من إيران.

وسجلت إصابات في بغداد، وبابل، والسليمانية، وكركوك، والنجف، وميسان.

ودعت وزارة الصحة العراقيين إلى تطبيق إجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبعد تسجيل عدة حالات إصابة بالفيروس في العراق، قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة عشرة أيام، لوقف انتشار الفيروس.

وأعلن العراق، في 21 فبراير الماضي تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد تفشي المرض في عدة مدن إيرانية.



لكن الطائرات العراقية والإيرانية استمرت بالتنقل حاملة المسافرين بين مطارات البلدين.

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