من يدعم “داعش” العراق؟!

2020/03/02 | 23:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الموسوي أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء2020/02/25 ، في بيان لها أن “أبطال جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكوا مع مجموعة إرهابية من عصابات داعش في جبال الخانوكة”، مبينة […]

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