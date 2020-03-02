شاهد .. ناشطون يتهمون

2020/03/02 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اتهم ناشطون "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر ، باختطاف الناشطة رنا الصميدعي بعد نشرها مقطع فيديو تتهم فيه قادة التيار بالفساد .

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