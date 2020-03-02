2020/03/02 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي توجه تهديدا لمنتحلي صفة احد تشكيلاتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي توجه تهديدا لمنتحلي صفة احد تشكيلاتها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي توجه تهديدا لمنتحلي صفة احد تشكيلاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).