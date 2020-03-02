التربية النيابية تكشف مصير العام الدراسي الحالي (موسع)

2020/03/02 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل او الغاء العام الدراسي الحالي.وذكرت اللجنة في بيان مقتضب، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “لا وجود لتاجيل او الغاء العام الدراسي الحالي بسبب فيروس “كورونا”، مبينا، ان “استئناف الدوام في الاسبوع المقبل بعد العطلة التي أقرتها اللجنة العليا لمتابعة انتشار الفيروس، بينما أكدت”.واضاف، ان […]

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