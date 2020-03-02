غموض فى العراق بعد اعتذار «علاوى» عن عدم رئاسة الحكومة

2020/03/02 | 23:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل العراق أمس، مرحلة جديدة من الغموض السياسى، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوى، عن عدم مواصلة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد إرجاء مجلس النواب للمرة الثانية، جلسة […]

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