كتائب حزب الله: أحد مرشحي الحكومة الجديدة ساعد في عملية اغتيال الشهداء القادة سليماني والمهندس

2020/03/02 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بـ”المساعدة” في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وذكر العسكري في تغريدة له، اطلعت عليها “العهد نيوز”، انه “حسنا فعل محمد توفيق علاوي فالمسؤولية بحجمها وتوقيتها أكبر من طاقته، والأفضل […]

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