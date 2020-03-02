الحرس الثوري الإيراني يطلق مستشفى ميدانيا لعلاج كورونا

2020/03/02 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الحرس الثوري الإيراني بإعداد مستشفى ميداني في مدينة قم لعلاج المصابين بفايروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات تتخذها إيران لصد كورونا.وسبق للحرس الثوري الإيراني وأعلن الأحد، عن تشكيل فروع جديدة له مهمتها مواجهة كورونا الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة 66 مصابا حتى الآن.انتهى..م.ر

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