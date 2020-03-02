لجنة التربية النيابية تستبعد تأجيل او الغاء العام الدراسي الحالي

2020/03/02 | 23:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت لجنة التربية في مجلس النواب تأجيل او الغاء العام الدراسي الحالي بسبب فيروس”كورونا”، وأكدت استئناف الدوام في الاسبوع المقبل بعد العطلة التي أقرتها اللجنة العليا لمتابعة انتشار الفيروس، بينما […]

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