المرور توضح مشاجرة منتسبيها ومواطنين في بابل

2020/03/02 | 23:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]المرور العامة توضح بشأن حدوث مشاجرة بين منتسبيها وبعض المواطنين في بابل

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