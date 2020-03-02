2020/03/02 | 23:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين] كشفت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، عن نتائج فحوصات حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تكشف نتائج فحوصات حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تكشف نتائج فحوصات حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).