الإعدام شنقا لداعشي اغتصب فتاة إيزيدية

2020/03/02 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكمت محكمة جنايات الكرخ الاتحادية في بغداد بالإعدام شنقا بحق داعشي إدين بجملة من الجرائم، أبرزها اغتصاب فتاة إيزيدية في نينوى.

ووفق الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، فإن "الإرهابي المكنى أبو همام كان قد أقدم على اغتصاب إيزيدة أثناء اجتياح العصابات الإرهابية لمحافظة نينوى، حيث كانت الفتاة قد قدمت له كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع القوات الأمنية العراقية".

ولم يعرف ما إذا كان الشخص هو ذاته المكنى "أبو همام الشرعي" وهو محمد رشيد سحاب مصلح، الذي كانت قد التقته الفتاة الإيزيدية أشواق بعد خمسة أعوام من فرارها من التنظيم بعدما قبض عليه في العراق.

وخلال اجتياح داعش عدة مدن في العراق، تعرض العديد من الإيزيديات للسبي من قبل المسلحين، حيث تمكنت 3315 أيزيدية من الهرب من داعش، في حين أن 3000 ما زلن قيد الأسر أو في عداد المفقودين، وفقا للأرقام الرسمية، بحسب وكالة فرانس برس.

وبالإضافة لملاحقة المنتمين لداعش في العراق، فتح مدعون عامون في عدة دول أوروبية تحقيقات في قضايا إرهاب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد لاجئين أو طالبي لجوء مشتبه في تورطهم في الانتهاكات التي نفذتها مجموعات داعش في العراق أو سوريا.

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