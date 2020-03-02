إسرائيل: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات

2020/03/02 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات، فيما أظهرت النتائج الأولية حسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقدم بنيامين نتنياهو.

وبينت استطلاعات الرأي الأولية حصول القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدا.

من جهته، قال نتنياهو: "اتفقت مسبقا مع رؤساء أحزاب اليمين على إقامة حكومة يمين"، في وقت أعترف فيه خصمه زعيم حزب "أزرق أبيض" نفتالي بينيت بهزيمته، قائلا: "انتصار لمعسكر اليمين".

وأكد رئيس القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة في وقت سابق، أن "الفلسطينيين سينتصرون على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال عودة، إن وجود "القائمة المشتركة"، ليس لإنجاح غانتس، ولكن من إحدى مهامها إسقاط نتنياهو، وأنه بحصول القائمة على 16 مقعدا "سيسقط نتنياهو تلقائيا".

وتمكنت القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 13 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

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