خلية الأزمة في النجف الاشرف تصدر توضيحا بشأن الحالة المشخصة حديثا باصابتها بكورونا

2020/03/03 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية أزمة كورونا في النجف، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن الحالة الجديدة المشخصة بالاصابة بالفايروس في المحافظة، وذكرت الخلية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “نود ان نوضح الى المواطنين الكرام ان الحالة الجديدة المشخصة بالإصابة بفايروس كورونا، قد دخلت الى العراق قادمة من إيران يوم الخميس الماضي برًا عند طريق منفذ مهران”.واضافت، انه “بعد متابعة الفرق الصحية […]

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