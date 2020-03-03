النجف توضح بشأن الحالة الجديدة المشخصة بالإصابة بكورونا

2020/03/03 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اصدرت خلية أزمة كورونا في النجف، الاثنين، توضيحا بشأن الحالة الجديدة المشخصة ...





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