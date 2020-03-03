صحة الكرخ: عمل اجهزة فحص كورونا مخصص لكشف درجات حرارة الجسم العالية فقط

2020/03/03 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير صحة الكرخ، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، ان “عمل الأجهزة الخاصة لفحص المواطنين هي لتشخيص ممن لديه ارتفاع في درجات الحرارة فقط.وقال ىالحجامي لـ”العهد”، ان “الحالات وصلت الى 26 موزعة بين بغداد والنجف والحلة وميسان”، مضيفا، ان “الملامسين للمرضى يتم حجرهم في المستشفيات للتأكد من خلوهم من المرض”.واضاف، ان “الموجة الأولى […]

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