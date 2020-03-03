2020/03/03 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود : اصرار بعض الكتل السياسية على تشكيل الحكومة يوحي بانهم غير جادين في الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيهود : اصرار بعض الكتل السياسية على تشكيل الحكومة يوحي بانهم غير جادين في الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيهود : اصرار بعض الكتل السياسية على تشكيل الحكومة يوحي بانهم غير جادين في الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).