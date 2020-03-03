2020/03/03 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار ملعب "قازان أرينا" في روسيا لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار ملعب "قازان أرينا" في روسيا لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار ملعب "قازان أرينا" في روسيا لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).