النصر: الكرد والسنة عرقلوا منح الثقة لحكومة علاوي

2020/03/03 | 00:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تحالف النصر، عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، ان “تحدي كبير بين الكتل السياسية الان بعد اعتذار محمد توفيق علاوي”.وقال الرديني، لـ”العهد”، ان “العراق يحتاج الى حكومة قوية لمواجهة كل التحديات”، مؤكدا، ان “من عرقل منح الثقة لعلاوي هم الكرد والسنة”، مشيرا الى انه “مازال السنة والكرد متمسكين ببقاء القوات الأميركية وعدد من الوزارات”.[…]

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