منظمة البديل الشيوعي في العراق - اعلان مشترك للقوى الشيوعية

2020/03/03 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق البيان المشترك للأحزاب والمنظمات الشيوعية المعارضة في إيران دفاعا عن انتفاضة أكتوبر في العراق وبالضد من القتل والاعتقالات والاختطافات التي تقوم بها السلطات الميليشية في العراق.يدافع ويتضامن البيان مع منظمة حرية المرأة في العراق والرفيقة ينار محمد بوجه الهجمة القمعية للسلطات الميليشية في العراق الهادفة الى حل المنظمة ومنع نشاطاتهما.الموقعون عليه هم: اتحاد الفدائيين الشيوعيين، الحزب الشيو......

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