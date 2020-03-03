2020/03/03 | 00:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي في قصف للجيش السوري في إدلب

اخبار مباشرة

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي في قصف للجيش السوري في إدلب

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي في قصف للجيش السوري في إدلب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي في قصف للجيش السوري في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).