تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في ميسان

2020/03/03 | 00:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلن مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور علي العلاق، مساء الاثنين،عن تسجيل اول اصابه بفيروس كورونا المتجدد في محافظه ميسان.وقال العلاق في مؤتمر صحفي ان محافظة ميسان سجلت اول حالة إصابة بفايروس كورنا،مشيرا إلى أن الإصابة كانت لأمرأة في الستينيات من العمر، عادت من إيران، منوها الى استقرار حالتها الصحية مستقرة و […]

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