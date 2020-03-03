مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة يتنحّى عن مهامه

2020/03/03 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، أنه “طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعفاءه من مهامه”.وقال غسان في تغريدة على تويتر، انه “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار ٢٥١٠، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، اني […]

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