الاصابة تجبر مادونا على الغاء حفلها في باريس

2020/03/03 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اجبرت الاصابة المطربة الأمريكية، مادونا، على الغاء حفلا غنائيا كانت ستحييه أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس..وقالت إدارة قاعة “غراند ركس”، التي كان من المقرر أن تحيي مادونا الحفل بها “نأسف لإبلاغكم بإلغاء الحفل الخاص بجولة “مدام إكس” الليلة في غراند ريكس، نتيجة الإصابات المستمرة”، بحسب وكالة فرانس برس.وذكرت صحيفة “لو […]

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