فيديو.. روبي تخطف الانظار بالرقص ترقص مع تامر حسني

2020/03/03 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خطفت الفنانة روبي الأنظار من جميع النجوم الذين شاركوا في حفل زفاف ابنة معلق كرة القدم ومقدم البرامج الشهير مدحت شلبي، المطربة شيرين وجدي، بعدما احتل مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام المطرب تامر حسني، صدارة قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.روبي قدمت فقرة غنائية اثناء الحفل ولكنها تصدرت تريند تويتر بمقطع […]

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