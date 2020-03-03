اتلاف أكثر من ( 200 ) دجاجة نافقة معدة للبيع في كربلاء

2020/03/03 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/ ..اعلنت شعبة الرقابة الصحية لدائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 200 دجاجة نافقة ( ميتة ) في احد محال بيع الدجاج وكانت معدة للبيع في الاسواق المحلية .وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” كمية الدجاج النافقة المصادرة تم إتلافها في آليات […]

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