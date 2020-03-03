هل يكون لهواتف آيفون بطاريات منفصلة قريباً ؟

2020/03/03 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬آبل‭ ‬لتثبيت‭ ‬بطاريات‭ ‬قابلة‭ ‬للإزالة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬و‭ ‬آيباد‭ ‬الموجهة‭ ‬للسوق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬و‭ ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭ ‬انهتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬مسودة‭ ‬الخطط‭ ‬المسربة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الأعمال‭ ‬الهولندي‭ ‬Het‭ ‬Financieele‭ ‬Dagblad،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ […]

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