مخاطر‭ ‬صحية‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬مكملات‭ ‬أوميغا‭ ‬3‭ ‬

2020/03/03 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬تجارب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬الطبخ لندن‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬بحث‭ ‬طبي‭ ‬بريطاني‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬مكملات‭ ‬‭”‬الأوميجا-3‭”‬‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬منها‭.‬ ووفقا‭ ‬لمراجعتين،‭ ‬نشرتا‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬البريطانية‭ ‬للسرطان‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬كوكرين‭ ‬للمراجعات‭ ‬المنهجية‭ ‬‭”‬،‭ ‬قد‭ ‬تقلل‭ ‬مكملات‭ ‬أوميجا‭ ‬–‭ ‬3‭ ‬بشكل‭ […]

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