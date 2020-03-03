2020/03/03 | 00:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجارب جديدة على استخدام زيت الزيتون في الطبخ لندن -الزمان كشف بحث طبي بريطاني جديد أن تناول مكملات ”الأوميجا-3” قد تزيد في الواقع من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بدلا من الحد منها. ووفقا لمراجعتين، نشرتا في المجلة البريطانية للسرطان وقاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية ”، قد تقلل مكملات أوميجا – 3 بشكل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاطر صحية من الاستمرار على مكملات أوميغا 3 ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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