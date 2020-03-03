صور فضائية:تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا

2020/03/03 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬ملتقطة‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬وزعتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬ألأميركية‭ ‬‭(‬ناسا‭)‬‭ ‬تراجعا‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‭”‬متصل‭ ‬جزئيا‭”‬‭ ‬بتباطؤ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬جراء‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الناسا‭.‬ وقد‭ ‬سجل‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬التركيز‭ ‬بجزيئات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬بداية‭ ‬قرب‭ ‬ووهان‭ ‬بؤرة‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬الرئيسية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ […]

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