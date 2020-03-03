هيئة الحشد تحذر من محاولات انتحال صفتها والترويج لذلك إعلامياً سيواجه برد قانوني وقضائي

2020/03/03 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الحشد الشعبي، امس الاثنين، بياناً بشان انتحال صفة احد تشكيلاتها، فيما حذرت من محاولات انتحال صفته وترويج ذلك إعلامياً سيواجه برد قانوني وقضائي.وذكرت الهيئة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “هيئة الحشد الشعبي تؤكد التزاماها بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع المسؤولية والعمل وفق السياقات العسكرية والأمنية السارية والمتبعة […]

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