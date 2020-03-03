بالوثيقة.. احالة رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية الى التقاعد

2020/03/03 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداصدر مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، امرا باحالة رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية الى التقاعد.وتنص وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، على انه "استنادا الى موافقة رئيس الوزراء، تقرر احالة رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية الى التقاعد من تاريخ بلوغه السن القانوني".

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي، الاثنين (2 اذار 2020)، إن الاجهزة المستخدمة لفحص المسافرين في مطار بغداد الدولي للوقاية من فايروس كورونا لا تعمل بشكل صحيح.

وقال الموسوي خلال استضافته في برنامج (وجه

بغداد اليوم - متابعة

كشف رئيس كتلة بدر النيابية محمد الغبان، الاثنين (2 اذار 2020)، عن وجود توجّه لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، من خارج العملية السياسية

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، اليوم الاحد 1 اذار 2020، انه القوى السياسية الشيعية لا تخشى من خسارة منصب رئاسة الوزراء وذهابه لغيرهم بعد اعتذار محمد توفيق علاوي من تشكيل الحكومة.

وقال الركابي، لـ(بغداد اليوم

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