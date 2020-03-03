ترشيحهُ «إعلان حرب».. حزب الله العراقي يتهم “الكاظمي” بقتل “سليماني” و “المهندس”

2020/03/03 | 01:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت منذ استقالة #عادل_عبد_المهدي من رئاسة #الحكومة_العراقية مطلع ديسمبر الماضي، وبعض القيادات والأحزاب تتداول العديد من الشخصيات لخلافته، أبرزها كان “مصطفى الكاظمي”.“الكاظمي”، هو رئيس جهاز المخابرات

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