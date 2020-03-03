2020/03/03 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الوزراء، امس الاثنين، امرا باحالة رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية الى التقاعد.وتنص وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، حصلت عليها “العهد نيوز”على انه “استنادا الى موافقة رئيس الوزراء، تقرر احالة رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية الى التقاعد من تاريخ بلوغه السن القانوني”.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الوزراء تحيل رئيس هيئة الحج “خالد العطية” الى التقاعد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الوزراء تحيل رئيس هيئة الحج “خالد العطية” الى التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).