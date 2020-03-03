2020/03/03 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ بدا‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين‭ ‬وكأنه‭ ‬يسير‭ ‬الى‭ ‬المجهول‭ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلّف‭ ‬محمّد‭ ‬علاوي‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المطالبة‭ ‬بإصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬وتغيير‭ ‬للطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الممسكة‭ ‬بالسلطة‭.‬ ويشهد‭ ‬العراق‭ ‬احتجاجات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تراجعت‭ ‬وتيرتها‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬كانت‭ ‬تخللتها‭ ‬مواجهات‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬نحو‭ ‬550‭ ‬شخصاً‭ ‬وإصابة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:معاودة البحث عن رئيس حكومة مكلف وسط صراع الأحزاب والشارع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق:معاودة البحث عن رئيس حكومة مكلف وسط صراع الأحزاب والشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).