2020/03/03 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬استثمار‭ ‬سياسي‭ ‬واستخباري‭ ‬دولي‭ ‬واقليمي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفاله‭ ‬لعملية‭ ‬قتل‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬ستبدأ‭ ‬تداعياته‭ ‬وملامحه‭ ‬بالظهور‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ .‬حتى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تضع‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الهزّة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬تحركت‭ ‬بسرعة‭ ‬لتعيد‭ ‬ترتيب‭ ‬أولوياتها‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬المايسترو‭ ‬الذي‭ ‬ضبط‭ ‬النفوذ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار الهزّات المفاجئة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار الهزّات المفاجئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).