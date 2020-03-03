إردوغان‭ ‬يتوجه‭ ‬الخميس‭ ‬للقاء‭ ‬بوتين‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬إدلب

2020/03/03 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تستعيد‭ ‬سراقب‭ ‬ بيروت‭- ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬دخلت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بدعم‭ ‬روسي‭ ‬مجدداً‭ ‬مدينة‭ ‬سراقب‭ ‬ذات‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬ضد‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬الإثنين‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ان‭ […]

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