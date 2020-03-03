2020/03/03 | 01:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حزب الله اللبناني في مقدمة القوات التي تستعيد سراقب بيروت- اسطنبول – الزمان دخلت قوات النظام السوري بدعم روسي مجدداً مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، بعد معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والاعلام الرسمي السوري الإثنين.
وقال مصدر مطلع في سوريا ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يتوجه الخميس للقاء بوتين حول وضع إدلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مصدر مطلع في سوريا ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يتوجه الخميس للقاء بوتين حول وضع إدلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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