عبور طائرات عسكرية روسية أجواء تركيا إلى سورية

2020/03/03 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرة شحن عسكرية ثقيلة “إيل 76” تابعة للقوات الجوية الروسية، امس الاثنين، إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية شمال غربي سوريا، عبر المجال الجوي التركي.وأفادت مواقع غربية لمراقبة حركة الطيران الحربي، بأن الطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى روسيا.وقبل […]

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