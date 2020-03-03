2020/03/03 | 01:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 6 أشخاص جراء الكورونا في ولاية واشنطن الأميركية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 6 أشخاص جراء الكورونا في ولاية واشنطن الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).